Развлечения

Маги Томова повдигна завесата над личния си живот, като сподели кадри от екзотична почивка в Египет. Блондинката, която стана известна от третия сезон на „Ергенът“, позира усмихната и сгушена с брадат младеж на борда на луксозна яхта. Новият ѝ избраник е 28-годишен старозагорец, с когото тя в момента се наслаждава на романтични преживявания.

Маги не крие доброто си настроение и описа моментите с посланието „Някъде отвъд обикновеното“, придружено от сърце и морски емотикони. Любопитното тук е, че новия ѝ партньор е на същата възраст като бившия ѝ любим Калоян Кънчев. Очевидно разликата в годините не притеснява риалити звездата, която за пореден път залага на по-млад мъж.

Тази нова любов идва след болезнената раздяла с Калоян, която се случи преди няколко месеца. Връзката им продължи малко повече от половин година, след като се запознаха покрай сватбата на брат му, докато той участва в „Ергенът: Любов в рая“. Въпреки 11-годишната разлика в годините, дватама демонстрираха сериозни намерения.

Идилията приключи, когато Калоян сложи край на отношенията им, след като срещна 23-годишната моделка Поли. Маги преживя раздялата тежко и дори изтри всички общи снимки от социалните си мрежи, но сега изглежда, че любовта отново е почукала на вратата ѝ.