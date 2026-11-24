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Етно и поп изпълнителката Невена Цонева твърди, че е предсказала земетресението във Вранча. Според нея е усетила събитието две седмици преди реалното му случване.

На 4 ноември певицата разказва, че се е намирала в приземен етаж на обществена сграда с поддържащи колони, когато усетила много силно люлеене под краката си. Цонева описва усещането, сякаш е върху огромна кънка, след което бетонът под нея е пропаднал. Тогава тя предрича, че след седмица или две ще се случи нещо близо до морето.

Прогнозата се сбъвва на 18 ноември, когато малко преди три часа след полунощ в Румъния е регистриран трус с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер. Епицентърът е бил във Вранча, а „морето“ от предсказанието на певицата всъщност се е оказало река Дунав.

Невена Цонева вече от няколко години разказва за паранормални явления и „близки срещи от третия вид“ с духове. С тези си способности тя претендира за титлата „жена сензор“, която се освободи след смъртта на журналистката Мая Попова през 2021 г.

Според източника първият, по-слаб трус е бил усетен точно на 4 декември, дата, която не съвпада с останалите в разказа. Остава неясно дали певицата е могла да научи за това от медиите на 4 ноември, когато прави предсказанието си.

Дали наистина е „сензор“ или просто късмет, ще видим, ако познае и следващия път. А вие вярвате ли на такива предсказания или е просто съвпадение?