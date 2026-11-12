Филип Буков и Жаклин Дочева търсят любовта с таро карти и ИИ

Развлечения

Филип Буков, Жаклин Дочева, Гергана Спиридонова и Даниел Пеев-Дънди се събират в новата романтична комедия „Грешката е вярна“. Премиерата ще бъде на 14 декември в Театро отсам канала от 19:30 часа. Постановката ще има премиера и в Бургас на 15 декември, Варна на 16 декември и Русе на 17 декември.

Сюжетът ни хвърля в едно истинско любовно разследване, където героите Елена, Мия, Филип и Явор се опитват да контролират чувствата си. Елена е решила, че този път няма да остави нищо на случайността, а до нея е Мия – истински „швейцарско ножче“ от приятелка: таро гледачка, астролог, специалист по изкуствен интелект, психолог и разследващ полицай в едно лице.

От другата страна на барикадата са Филип и неговият най-добър приятел Явор, който е професионален ерген и е твърдо решил да пази свободата си. Всичко това се развива между нощните клубове на София и хитроумни планове за щастие, които само създават още по-голям хаос. Остава въпросът дали картите или сърцето ще спечелят в тази битка.

Зад постановката стоят Биляна Тодорова и Ангел Калев като автори на текста и Мартин Каров като режисьор. Визията, включително сценографията и костюмите, е дело на Елис Вели, а за музикалното оформяне отговаря Свилен Ноев от група „Остава“.

Едно време разчитахме на късмета, сега явно ни трябва и софтуер, за да намерим правилния човек. Вие на какво залагате – на алгоритъма или на интуицията?