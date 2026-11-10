Киномания 2026: кои 10 филма да не пропускаме през ноември

Развлечения

От 12 до 29 ноември София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора отново се превръщат в центрове на киното. Юбилейното 40-о издание на „Киномания“ обещава истински празник за феновете на седмото изкуство с десетки заглавия, разпределени в избрани кина в петте града. Програмата е микс от международни и български игрални филми, както и документално и късометражно кино.

Български акценти и млади таланти

За нас най-голямото очакване е премиерата на „Черни пари за бели нощи“ – най-новият проект на тандема Кристина Грозева и Петър Вълчанов. В селекцията попада и „Ледена земя“, копродукция с българско участие, която вече е отбелязана с награди от фестивалите в Торонто и Сан Себастиан.

Нововведение тази година е програмата „Младите говорят“. Тя е създадена специално, за да представи пред публиката актуални късометражни и дългометражни филми на изгряващи български творци.

Френски привкус и световни хитове

Традиционният Фестивал на френския филм се завръща, за да покаже най-актуалните заглавия от Франция. Откриването ще бъде със съвременен прочит на „Фантомът на Операта“ по романа на Гастон Льору. Към него се присъединяват „Фиорд“ и „Минотавър“, които вече минаха през Кан, както и „Карма“ с Марион Котияр и диптихът „Битката дьо Гол“.

За любителите на европейското кино ще има и заглавия от Испания, Италия и Скандинавия, както и специални предложения за малките киномани.

Кои филми ни карат да извадим билетите

Започваме с черната шпионска комедия на Мартин Макдона, която беше истински хит във Венеция. Крис Джон Малкович спечели Купа „Волпи“ за най-добра мъжка роля в ролята на ветеран агент от ЦРУ. Действието ни пренася в 1973 г., малко преди военния преврат в Чили, където Крис и неговият приятел Лий (Сам Рокуел) отиват на Великденския остров Рапа Нуи. Докато се борят с мрачното си минало сред емблематичните статуи на острова, връзката на Крис с две бунтовнически настроени студентки заплашва да обърне цялото им пътуване.

От Кан идва „Минотавър“ – последният проект на Андрей Звягинцев, който спечели Голямата награда на журито и е избрано за френското предложение за „Оскар“ за най-добър международен филм за 2027 г. Филмът е по мотиви от „Невярната жена“ на Клод Шаброл и разказва за Глеб, успешен корпоративен директор в Русия през 2022 г. Неговият подреден живот се разпада под професионалния натиск и нестабилната действителност, което го тласка към спирала от насилие. В главните роли виждаме Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Анатолий Белий и Варвара Шмикова.

„Златната палма“ от Кан пък бе отредена на „Фиорд“ на Кристиан Мунджиу. Историята следва набожната румънско-норвежка двойка Георгиу, които се установяват в малко село край фиорд и се сприятеляват със съседите си Халберг. Всичко е наред, докато учителите не откриват синини по тялото на Елия – най-голямата дъщеря на Георгиу, което създава съмнения, че строгото традиционно възпитание крие нещо тревожно. В ролите са Себастиан Стан, Ренате Рейнсве и Лиза Карлхед.

От Венеция идва „Непозната жена“ на Май ел Туки, носител на „Златния лъв“. Тази историческа драма е заснимана в Дания непосредствено след Втората световна война. Млада икономка започва работа в провинциално имение, но тайна от миналото ѝ заплашва да унищожи хармонията в дома. Режисьорката използва екранизацията, за да представи женското тяло като бойно поле. В участието са Матилде Арсел, Карстен Бьорнлунд, Торбьорн Хедегор и Марина Бурас.

„Жълти писма“ на Илкер Чатак, който стана известен с „Учителската стая“, носи „Златната мечка“ от „Берлинале“. Филмът проследява семейство турски театралци – известна актриса и нейният съпруг режисьор. След внезапна държавна намеса те губят работата и социалния си статус, което ги кара да преосмислят личната си свобода и моралните принципи. Това е разказ за личното достойнство срещу политическата система, с Йозгю Намал, Тансу Бичер и Лейла Смирна Джабас в главните роли.

Завършваме с новия филм на Родриго Сорогойен („Кралството“), представен в официалната програма на Кан. Психологическата драма, написана в съавторство с Исабел Пеня, е брутален портрет на творческия контрол, който проследява сложното сътрудничество между манипулативен режисьор и неговата дъщеря актриса.