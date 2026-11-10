Everlast идва в София с нов албум и много блус

Развлечения

Приготвяйте се за истински микс от рап, блус и рок, защото Everlast каца в София на 13 февруари 2027 г. По покана на Fest Team той ще се качи на сцената на Vidas Art Arena, за да представи на живо „Embers to Ashes“ – първият му нов албум от осем години.

Ако сте пропуснали или просто искате да си припомните, Erik Francis Schrody (по-известен като Everlast) стана име в началото на 90-те с House of Pain. Точно тогава излезе „Jump Around“ през 1992 г., което до днес е абсолютен химн на всяко парти. По-късно той тръгна по свой път и забия в Billboard 200 с „Whitey Ford Sings the Blues“ (1998), а с „What It's Like“ даже грабна номинация за „Грами“. Не забравяме и „Put Your Lights On“ със Santana, с което реално взе „Грами“ за Best Rock Performance.

Новият албум „Embers to Ashes“, излязъл през 2026 г., е осмият му студиен проект и първият с Thirty Tigers и Regime Music Group. Записан в Нашвил и продуциран от Yelawolf, албумът е доста личен – разказва за загубена слава, резки обрати в живота и скъпо платени уроци. Звукът залага на американа, блус и рутс рок, но с онзи разпознаваем дълбок баритон.

Според самия Everlast музиката е най-ценна тогава, когато те кара да се почувстваш по-малко сам, защото откриваш, че някой друг чувства точно това, което ти. На концерта в София ще чуем както новите песни, така и старите любими тракове.

За билетите: предварителната продажба за членовете на Fest Club стартира на 12 ноември, а за всички останали – на 13 ноември в Ticket Station. Цените започват от 39 евро.

Дано баритонът му е все така мощен, защото това ще бъде епично!