Галена стана „кръстница“ на новото кученце на Азис

Развлечения

Галена официално е в ролята на кръстница, но поводът е доста по-козирен от стандартно бебешко парти. Певицата е избрала името на новото кученце на нейния колега и близък приятел Азис – малък бултериер, който вече се казва Марко.

Азис сподели забавните кадри в социалните мрежи, където написа, че „кръстницата на Марко“ дойде да го види и да го разходи из София. Компанията се разходи по улица „Оборище“, където привляко погледите на всички минувачи, докато правеха снимки с новия любимец.

След разходката Галена пое грижите за кученцето, за да може Азис да си направи бърза почивка за храна. Певецът бе забелязан в дълга опашка пред заведение за бързо хранене, където си поръча топла супа, преди отново да се върне при приятелката си и малкия Марко.

Едва ли някой ще намери по-сладък начин да се бъде „кръстник“, нали?