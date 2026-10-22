Гласът на България с извънреден епизод утре: кой остава в играта?

Развлечения

Утре, 24 октомври, от 20:00 часа, bTV ни хвърля извънреден епизод на „Гласът на България“. Време е за „деня за размисъл“, в който DARA, Мария Илиева, MEDI и Мастър Лечев ще трябва да вземат най-тежките решения досега. Всеки от тях трябва да избере само 12 участници, които ще продължат напред към вокалните двубои и битката за наградата от 30 000 евро.

Регламентът за финалната селекция е ясен и няма място за сбъркване. Първо, треньорите преглеждат гласовете, които са притеглили по време на кастингите на тъмно. Хората, в които вярват най-много, влизат автоматично в екипа. Останалите пък ще трябва да се борят за свободните места, като излизат на сцената и изпълняват акапелно част от избрана от тях песен. Така в края на вечерта ще разберем кои са общо 48-те щастливци (по 12 на треньор), които преминават на следващия етап.

След това ни чакат вокалните двубои, където изпълнителите ще се представят в дуети. Правилата са жестоки – само един от двамата продължава напред, а единственият шанс за този, който е „отхвърлен“, е да бъде „откраден“ от друг треньор.

Ще бъде интересно да видим как се справя новия в играта MEDI. Той е с най-голям брой спечелени участници от кастингите, и ще стане ясно как ще се справи с тежката задача.

Утре, 24 октомври, ще разберем и кои са четиримата гост-ментори – звезди от българската сцена, които ще помагат на гласовете в подготовката за двубоите.

За финал – хубаво е да знаем, че предаването се заснема по „зелени практики“, верифицирани от организацията BAFTA ALBERT за екологична устойчивост в индустрията.