Тони Димитрова и дъщеря ѝ Магдалена покоряват Южна Америка

Развлечения

Тони Димитрова и дъщеря ѝ Магдалена Добрева решиха да избягат от ежедневието и се впуснаха в истински тур из Южна Америка. Двете пътуват сред най-впечатляващите природни и културни забележителности на континента, а кадрите от приключението им веднага привлякоха вниманието.

Маршрутът им е сериозен – посетиха прочутите Великденски острови с мистериозните статуи моаи и пустинята Атакама, която е едно от най-впечатляващите природни кътчета на Южна Америка. Не пропуснаха и Сантяго де Чили, за да усетят ритъма на столицата.

За любителите на виното – двете са посетили и известната винарна „Санта Рита“, която е едно от топ имената в чилийското винопроизводство. Звучи като идеалния план за почивка.

Трябва да го кажем: Магдалена Добрева е пораснала и се е превърнала в истинска красавица. От друга страна, Тони Димитрова просто демонстрира, че е в чудесна форма. Всичко в това пътуване съчетава екзотични пейзажи и незабравими гледки.

Кой друг не би искал такъв трип с майка си?