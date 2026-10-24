Тервел Замфиров разтърси мрежата с коремни плочки от Гърция

Развлечения

Тервел Замфиров буквално подпали социалните мрежи с кадри от Гърция, които ни оставиха без дъх. Сноубордистът се пусна по бански на плаж Егремни на остров Лефкада и демонстрира форма, която би накарала дори холивудските звезди да се замислят за повече фитнес.

Не става въпрос само за Аполоновия силует и стегнатите плочки, докато излиза от изумрудените води на Йонийско море. Тервел добави и доза адреналин към снимките, яхвайки мощен мотор Ямаха.

Под кадрите той написа, че септември е заслужавал публикация, дори ако октомври е трябвало да я достави: солена вода, офроуд мотори и кайт сърф. Резултатът? Хиляди лайкове и зашеметени фенки, които бързо превърнаха тялото му в основна тема за разговори.

Да си признаем, че такава преса е единственият начин да оцелеем след края на лятото. Кой друг в българския спорт има такава форма?