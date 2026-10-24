Русата Златка лети до Марсилия при Карен след три месеца раздяла

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Русата Златка отиде в Марсилия при мъжа си Карен Хачатрян. Бившият тенисист има сериозни проблеми с френските закони заради разследване за манипулиране на тенис мачове. Карен сам поиска да бъде екстрадиран, за да изясни ситуацията с властите, а производството се води точно в Марсилия.

Според запознати, арменецът вече се е договорил с прокуратурата и очаква приключването на делото, за да се прибере в България. Пътуването му обаче зависи от това дали ще отпадне европейската заповед за арест и забраната за напускане на страната.

В началото на юли Карен разкри, че е постигнал разбирателство да бъде глобен, вместо да лежи ефективно. След това той беше предаден на съда в Марсилия. През следващите няколко месеца Златка гледа децата сама, като компанията ѝ беше плеймейтката Светлана Василева.

Златка сподели селфи от търговския център Ле терас дьо Порт, известен с панорамната си тераса към Средиземно море. Блондинката се снима и пред стадион "Стад Велодром", но остава мистерия дали Карен е бил до нея по време на разходката. В социалните мрежи тя остави загадъчни послания: „Вече не се страхуваш да останеш сам, защото си разбрал нещо много важно и „Понякога самотата е точно това, от което душата има нужда“.

Освен семейните драми, Златка се готви за нов старт в киното. Тя участва във филма "Да превземеш София" заедно с Ивайла Бакалова. Актрисата, която вече е била в „Като две капки вода“, определи проекта като сбъдната мечта и ново предизвикателство.