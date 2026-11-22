Развлечения

Подгответе се за нещо наистина епично. „Змейова сватба“ оживява в Голямата зрителна зала на Дом на културата „Емануил Манолов“ в Габрово. Това не е просто поредното представление, а сериозен творчески проект, в който Държавният куклен театър – Габрово се е слял в едно с техничестите възможности на Дома на културата.

Историята ни води към невъзможната любов между митично същество и земна девойка, вдъхновена от народните вярвания. Самата пиеса е дело на Петко Ю. Тодоров, която е написана в памет на сестра му Мина Тодорова, свързана с любовната история на Пейо Яворов. Тук фолклорният сюжет се обновява чрез кукли, маски и светлинни ефекти, за да разгърне темите за свободата на избора и сблъсъка между любовта и обществените норми.

За да се случи този визуален триумф, е задействана цялата модернизирана инфраструктура на Голямата зрителна зала. Директорът на Държавния куклен театър – Габрово, Алфидин Раифов, подчертава, че партньорството с Дома на културата е било ключово за техническата реализация на спектакъла.

Зад сцената стоят имена, които знаят как да впечатлят. Режисьор е Валентин Владимиров, а визуалната концепция, куклите и сценографията са дело на Елена Цонкова от Националната художествена академия. Музиката е подписана от композитора Станимир Иванов от Русе, а за светлината отговаря Ивайло Марков.

На сцената ще видим цялата трупа на Държавния куклен театър – Габрово, подкрепена от гостуващи изпълнители от Държавния куклен театър – Ямбол и Драматичния театър „Рачо Стоянов“ – Габрово. Всичко това се случва в рамките на празнуването на 55 години от създаването на Държавния куклен театър – Габрово и 70 години организирано куклено изкуство в града.

Записвайте датите, защото билетите са по 10 евро (на касата на театъра): 24 и 25 ноември, както и 4 и 8 декември 2026 г.