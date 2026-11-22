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Виктория Сваровски официално се обяви за голяма почитателка на ДАРА. Водещата на „Евровизия“ разкри, че е харесала изпълнителката още щом е чула „Бангаранга“. Тя спомни момента, в който България и Израел бяха рамо до рамо на разделения екран и как е преживяла победата заедно с певицата. Според Сваровски ДАРА е млада жена, която вдъхва увереност, и победата ѝ е била хубаво послание към света.

Сваровски е телевизионен водещ, дизайнер, предприемач, танцьорка и певица, а наскоро получи наградата „Международен талант“ на списание „Гламър“. В интервю за предаването „Панорама“ тя обясни, че макар да води предавания с голяма страст, тя се определя основно като бизнесдама. За нея във всяка сфера трябва да има един капитан, който управлява, и в нейния случай това е тя самата.

Между блясъка и реалността

Макар на екрана да е свързана с цветове и блясък, истинската Виктория е много по-спокойна. Тя сподели, че обича спорта, да плува в езера, да ходи в планината и да прекарва време със семейството си, като подчерта, че е здраво стъпила на земята. Точно това е искала да пренесе и в модната си линия, създавайки дрехи, подходящи за всеки ден.

Сваровски разкри, че в нейните модели почти няма кристали, защото жени не търсят такъв блясък през деня, а нещо по-непринудено. Единственото изключение е една черна рокля миди с кристали в горната част и две тениски с дискретни детайли. Тя вярва, че луксът в нейните дрехи идва от много добрата кройка, а не от камъните, и че те могат да станат ефектни вечерно само с добавяне на бижута, чанта и обувки на висок ток.

Емоциите на подиума и изкуственият интелект

Водещата призна, че макар да е свикнала да води предавания без да ѝ мигне окото, на първото си модно ревю се е разплакала. Тя обясни, че работата на дизайнер е различна, защото изисква огромно време за подготовка, създаване на модели и лично избиране на всеки детайл. Когато е видяла как красиви жени дефилират с нейните дрехи и ревюто „оживява“, емоциите са надделяли над професионализма ѝ.

Относно изкуствения интелект Сваровски призна, че в началото не е била негова почитателка. Тя смята, че е важно хората да имат своята ниша и работа, тъй като хората се ръководят от чувства, а машините – не. Въпреки това признава, че той улеснява процесите и макар да е тъжно, че замества много хора, тя се радва, че засега не може да замени водещите.

Борбата за собствена империя

Виктория Сваровски е решила да върви по свой път още на 15 години, когато подписва договор със Sony Music в Германия. На 18 години се премества в Лос Анджелис след като взема международно призната диплома. Тя е категорична, че иска да бъде финансово независима от семейството си и да докаже, че може да постигне нещо собствено.

Макар да се гордее с началото, поставено от пра-прадядо ѝ Даниел Сваровски, тя не иска да бъде част от нещо, което друг е измислил. Целта ѝ е след 40 години да може да се обърне назад и да каже, че е изградила своя собствена империя и компания, без да е разчитала на фамилния бизнес. Сваровски сравнява фамилията си с огромен кораб с много капитани, но вярва, че е по-лесно да управляваш, когато си единственият капитан на собствения си кораб.

За първи път е в България и в София, като сподели, че много ѝ харесва София и старата част на града. В натоварената си програма е успяла да посети църква, да запали свещи и да мине покрай сградата на университета.