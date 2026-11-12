Защо повтаряме едни и същи истории в любовта? Лора Инджова и Магдалена Ангелова разговарят за любовта

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Случвало ли ви се е да изберете напълно различен човек, но несъзнателно да повторите същата история? Въпросът защо повтаряме едни и същи истории в любовта е в центъра на задълбочения разговор между водещата на подкаста NOVALAB БАЛАНС Лора Инджова и клиничния психолог Магдалена Ангелова. Двете проследяват невидимите механизми, които определят не само кого избираме за партньор, но и по какъв начин обичаме и какви отношения създаваме.

Лора Инджова е водеща на подкаста, а Магдалена Ангелова е клиничен психолог, която в двата епизода на предаването анализира връзката между миналото ни и настоящите ни романтични избори.

Кога „химията“ всъщност е стара история

Първата част от разговора е посветена на привързаността и това как ранните отношения с родителите оставят дълбока следа върху бъдещите ни връзки. Магдалена Ангелова обръща внимание, че привличането невинаги се определя само от съзнателните ни критерии. Често зад избора ни стоят несъзнавани преживявания и познати модели, които просто пренасяме върху новия човек.

Разговорът поставя и въпроса защо един човек ни привлича силно, а друг, който изглежда подходящ за партньор, не предизвиква същото чувство. Психологът разглежда и феномена на проекцията – склонността ни да виждаме в партньора не реалния човек, а собствените си очаквания, надежди и фантазии за това какво трябва да бъде любовта.

Семейната „пътна карта“ и търсенето на липсващото

Във втората част на разговора фокусът се измества към семейната история. Анализират се въпроси като това какво сме наблюдавали между майка ни и баща ни – как са общували, как са изразявали любовта си и как са се справяли с конфликтите. Тези наблюдения формират представата ни за ролята на мъжа и жената във връзката и се превръщат в своеобразна пътна карта за начина, по който възприемаме близостта.

Понякога от любимия човек очакваме признание, топлина, сигурност и подкрепа, които всъщност не сме получили в отношенията с родителите си. Една от силните идеи във втората част на разговора е, че партньорите са „заместителен образ“ – сменяме героите, но несъзнателно продължаваме да играем една и съща история.

Сблъсък на две минали истории

Двете обсъждат и повтарящите се роли в партньорските отношения. Лора Инджова и Магдалена Ангелова обсъждат кой в двойката е този, който понася, кой доминира, кой се съобразява с другия и кой се страхува да заяви своите собствени потребности.

Разговорът навлиза и в по-тежките теми като контрола, ревността, страха от изоставяне и трудността да се поставят граници, както и усещането, че не сме чути или разбрани. Въпреки това, акцентът не е само върху проблемите, а върху възможността да разпознаем собственото си участие в тези динамики, за да започнем да ги променяме.

От обвинения към реални потребности

Един от най-практичните моменти в епизодите е разграничението между общуването, базирано на вина и изисквания, и това, в което човек говори за своите чувства. Вместо „Ти никога не ме чуваш“, можем да назовем какво точно преживяваме, какво ни липсва и от какво имаме нужда в момента.

Целта е да се потърси открит разговор без заплахи и без желание за надделяване, вместо да се очаква партньорът сам да отгатне желанията ни. Здравата връзка не означава липса на конфликти, а възможност двама души да се чуят и да поемат отговорност за начина, по който общуват.

В крайна сметка, разговорът в NOVALAB БАЛАНС е покана да погледнем отвъд очевидните причини за разочарованията. Вместо да се питаме защо партньорът ни постъпва така, е добре да разберем защо точно това поведение отключва такава силна реакция в нас и каква стара история се активира. Това е първата стъпка към това да напишем различна история на любовта.

Кой в двойката сте вие – този, който доминира, или този, който винаги се съобразява?