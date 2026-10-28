Боулинг с кауза: Ники Кънчев, Райна Караянева и още известни лица ще играят за децата

Развлечения

Близо 30 от най-известните личности в България се включват в благотворителната инициатива „Подай ръка“, създадена от „Фантастико груп“. На 14 и 15 ноември всички зали от веригата MegaXtreme Bowling ще отворят вратите си, за да подкрепят Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“. Основната цел на цялото начинание е да се осигурят средства за коледни подаръци за деца от уязвими групи.

В турнира ще се включат любими телевизионни лица, радио водещи, популярни актьори, певци, спортисти и професионални боулинг атлети. За седма поредна година каузата ще бъде подкрепена от олимпийската легенда Мария Гроздева и знаковото име в българския волейбол Евгени Иванов. Иванов подчертава, че за него това е много повече от спортно събитие, а кауза, която доказва силата на доброто да променя съдби и да носи надежда, като се радва да бъде част от турнира с благородна цел.

Екипът на bTV и Radio Group в игра

Среди участниците са и популярни лица от bTV – водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, спортният журналист Валери Генов, водещата на прогнозата за времето Алис Борисова, както и Яна Донева и Екатерина Лазаревска от „Преди обед“. Към тях се присъединяват Райна Караянева, лицето на „Ергенът: Любов в рая“, и Martinna от bTV Radio Group.

Валери Генов призова хората да се съберат на 14 и 15 ноември в MegaXtreme Bowling, за да създадат вълшебни моменти за деца в нужда. Martinna добави, че целта е да се сбъдне поне една детска мечта и да се осигури по-топла и красива Коледа. Яна Донева сподели, че най-голямата победа в турнира ще бъде да подарят усмивки и да направят празника на децата по-светъл, докато Райна Караянева изрази надежда рекордът да се измери не в точки, а в детски усмивки.

Актьори и певци за добрата кауза

На 14 и 15 ноември инициативата ще бъде подкрепена и от актьорите Владимир Зомбори, Весела Бабинова, Диляна Попова, Антъни Пенев и Антон Порязов. Към тях се присъединяват певците Михаела Филева и Тино, както и европейската медалистка на троен скок Александра Начева.

Михаела Филева призова хората да добавят „един тон повече доброта“ към Коледата на децата, подчертавайки, че понякога един жест може да помогне на някого. Владимир Зомбори от своя страна направи паралел със сцената, заявявайки, че най-важен е екипът и подкрепата на другия, за да бъде резултатът видим, и отново покани всички да играят боулинг за приказната Коледа на децата.

Професионалисти и корпоративни отбори

Коледната кампания ще бъде подкрепена и от професионалните атлети от Българска боулинг федерация – Марина Стефанова, Зорница Атанасова, Пламен Станчев и Любен Левичаров. В турнира ще участват и десетки корпоративни отбори, като най-добрите от тях ще бъдат наградени.

Фондация „Подай ръка“ е основана с мисия да осигурява подкрепа и надежда на хора в трудни моменти. Организацията работи с деца, семейства, възрастни хора и лица с увреждания чрез стипендии, здравна и социална подкрепа, както и програми за социална интеграция. Кампаниите ѝ са насочени към най-уязвимите групи с цел предоставяне на конкретни и трайни решения.

Къде и как се случва магията

Изпълнителният директор на фондацията, Радостин Георгиев, обяви, че тазгодишната кампания ще подкрепи повече от 550 деца от центрове за настаняване от семеен тип, училища интернати, самотни родители и семейства в неравностойно положение. Планирани са посещения в населени места като гр. Роман, гр. Мездра, с. Мечка, с. Върбица и с. Бръшляница в област Плевен, както и с. Хитово в област Добрич, и Долна баня, селата Смоляновци и Габровница, където над 140 деца ще получат подаръци и лакомства.

Официалният старт на събитието ще бъде на 14 ноември в 09:00 ч. в боулинг залата в Joy Station в кв. „Студентски град“. Всички приходи от изиграни боулинг игри на 14 и 15 ноември ще бъдат дарени за каузата. Партньори на инициативата, която се провежда за седма поредна година по идея на екипа на MegaXtreme Bowling, са bTV Media Group и Българска боулинг федерация.

Желаещите да подкрепят каузата могат да създадат свой собствен „Отбор на доброто“ и да участват в играта. Кой от вас е готов да свали всички кегли за добрата кауза?