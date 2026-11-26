Развлечения

Семейство Фокър най-накрая се завръща на големия екран с „Запознай се с техните“, но първите реакции от критиците са далеч от възторженето. Общотото мнение е, че филмът просто повтаря една и съща, вече изтъркана формула и предлага същия хумор, който видяхме в предните части. Единственият консенсус обаче е пълното одобрение за Ариана Гранде, чието изпълнение е определено като най-доброто в продукцията. Някои дори заявяват, че тя е единственото спасение за целия филм.

Сюжетът: Дежавю за Грег

Историята ни връща при Грег (Бен Стилър), но този път той е в ролята на свекъра, чието одобрение трябва да бъде спечелено. Сюжетът се върти около подготовката на семейството за 80-ия рожден ден на Джак (Робърт де Ниро). За ужас на Грег обаче синът му Хенри (Скайлър Джизондо) решава да представи новата си приятелка Оливия.

Оливия, в ролята на която е Ариана Гранде, е бивша преговаряща от ФБР при случаи със заложници. Така Грег се озовава в позиция, която е почти точно повторение на ситуацията от оригиналния филм от 2000 г., когато той самият за първи път се изправи пред семейството на бъдещата си съпруга .

„Мъчително“ повторение или уютна носталгия?

Мненията на професионалистите са силно разделени. Франк Шек от The Hollywood Reporter е безпощаден и описва преживяването да гледаш Бен Стилър и Робърт де Ниро да повтарят старите си комедийни номера като „мъчително“. Според него поредицата просто повтаря едни и същи шеги по все по-отчаян начин.

Подобни критики идват и от Гай Лодж на Variety, който също забелязва разчитането на познатия хумор, както и от Уилям Бибиани на TheWrap. Според него филмът повтаря вече познати поуки, без да предлага нещо особено ново по отношение на героите. Рецензията на The Telegraph е още по-сурова – те дават две от пет звезди и определят филма като „най-малко смешния“ от поредицата, сравнявайки го с покана, която човек би предпочел да се изгуби по пощата.

От друга страна са Deadline, които смятат, че сърцето на филма все още е на мястото си, а смехът идва с лекота. За тях това е завръщане към основите и към това, което е направило поредицата любимец на публиката. Empire също не са толкова критични и твърдят, че макар всичко да изглежда старомодно, това придава на филма „уютно носталгично усещане“ и че той не е революционен, за да бъде забавен.

Оръжието на името Ариана

Докато общият тон е смесен, Ариана Гранде е истинската звезда тук. Марк Кенеди от Associated Press, който дава 2.5 от 4 звезди, пише, че няма нужда от детектор на лъжата, за да разберем как Гранде спасява положението. Той хвали способността ѝ да премине от невинно излъчване към заплашително поведение.

Гай Лодж я определя като „най-яркото присъствие с няколкостотин вата разлика“, а Уилям Бибиани признава, че тя „почти, почти успява да накара този филм да проработи“ чрез хумора и човечността, които внася. The Times дори я нарича „тайното оръжие на филма“. Дори Roger Ebert, които дават три от четири звезди, отбелязват, че тя е много умела в това постепенно да разкрие „тигрицата“, скрита зад кукленското ѝ излъчване.

Филмът на Де Ниро

Въпреки че Гранде краде вниманието, Roger Ebert подчертават, че това всъщност е „филмът на Де Ниро“. Според тях комедийният усет на актьора за точния момент остава забележително остър, а някои от шегите са изградени с находчиво закъснение.

Сега остава да се види дали тези смесени отзиви ще повлияят на зрителите, които започват да гледат филма в кината от днес, 27 ноември, и какви ще бъдат приходите от боксофиса за първия уикенд.

Дали Ариана е достатъчно, за да ни накара да си купим билети, или просто ще оставим тази покана да се изгуби по пощата?