Адвент календарът на Ким Кардашиян за 148 долара предизвиква гняв и шеги за „боклуци зад дивана“

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Коледният календар на Skims, марката за бельо и облекло на Ким Кардашиян, предизвика огромно разочарование сред клиентите. Кутията струва 148 долара, много хора, които са я закупили, споделиха в социалните мрежи снимки и видеоклипове, които показват огромно разочарование от съдържанието.

Продуктът беше рекламиран като „дванайсет дни забавни изненади“, но реалността се оказа далеч от това. Купувачите бързо забелязаха, че вътре са поставени основно ключодържатели, ластичета и щипки за коса. Нещата стигнаха до такава степен, че някои потребители започнаха иронично да сравняват съдържанието с предмети, които човек би събрал от зад дивана си.

Това дори се превърна в тренд – хора започнаха да публикуват видеа как почистват собствените си дивани и твърдят, че по този начин са „създали“ календара на Skims по случайност. Вълната от негативни реакции накара компанията да започне да възстановява сумата на хората, които са се оплакали.

Говорител на Skims призна, че за някои клиенти календарът не е отговорил на очакванията. От фирмата твърдят, че са се свързали лично с всеки клиент, за да предложат пълно възстановяване на сумата или кредит за други продукти.

Според Хелън Уинг от изследователската компания Ipsos, адвент календарите все още са популярни, макар и не толкова, колкото преди. Тя отбеляза, че купувачите са готови да платят повече, но съдържанието задължително трябва да оправдава цената.

Skims е съосновано от Ким Кардашиян през 2019 г. и според Forbes е направила риалити звездата милиардер, като през 2025 г. компанията беше оценена на 5 милиарда долара.

Да платиш 148 долара за ластички за коса е истински спорт, не смятате ли?