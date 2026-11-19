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Simone Mendes falou em entrevista sobre um desejo bem específico: gravar uma música com Marisa Monte. Em entrevista ao programa TV Fama, a cantora contou que é fã e que dividir os vocais com a artista é um sonho pessoal.

Para a sertaneja, seria lindo cantar com Marisa. Ela chegou a mandar um recado direto, pedindo para a cantora abrir o coração e declarando todo o seu amor.

Simone já tem experiência em misturar estilos desde que começou a carreira solo. Um dos maiores sucessos dessa fase foi a música P do Pecado, gravada com o grupo Menos é Mais, que virou um dos hits mais fortes de sua trajetória.

Agora a torcida é para que Marisa Monte, conhecida por ser super reservada, aceite o convite e a gente ganhe esse encontro inusitado. Será que esse feat sai do papel ou fica só no desejo da Simone?