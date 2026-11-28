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O clima em A Fazenda 18 não está para conversa. Em uma noite de eliminação, Serginho Hondjakoff e Darlin Ferrattry entraram em um embate pesado que começou com uma tentativa de paz e terminou em troca de farpas na cozinha da sede.

Tudo aconteceu quando Darlin procurou o peão para oferecer palavras de carinho antes que ele fosse para a Varanda da Verdade. A empresária desabafou que falou de coração e que nunca quis ferir o colega, mas Serginho não quis saber de DR. O ator cortou a peoa na hora, disparando que ela é doida e que precisava fazer análise para não sofrer, afirmando que nunca viu ninguém tão doida quanto ela.

a reação deixou Darlin confusa. Ela disse que tentou agir com prudência e pediu que ele evitasse conflitos, já que a Roça estava próxima, e lembrou dos bons momentos que viveu no reality até ali.

O clima azedou de vez quando a conversa trouxe à tona uma acusação de homofobia feita por Darlin contra Serginho anteriormente. O ator não gostou nada de lembrar do episódio e questionou por que ela tinha feito aquela cena e ido para cima dele falar de uma foto. Para ele, quem se magoou foi ela, e não ele quem causou a mágoa.

Tentando se justificar, Darlin afirmou que, por ser uma pessoa pública, tenta tornar o mundo um lugar melhor e sugeriu que Serginho deveria fazer o mesmo, já que a forma como ele se expressa pode influenciar outras pessoas a agirem do mesmo jeito. Serginho, irritado, levantou-se e rebateu dizendo que a vida não é um faz de conta e que ele vive na realidade.