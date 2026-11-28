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O clima esquentou nos comentários do Domingão com Huck. Ihandra Martins, noiva de Léo Foguete, não escondeu a indignação com a eliminação do cantor do Dança dos Famosos no domingo, 22.

A influenciadora digital foi direto ao perfil oficial do programa para criticar a situação. O alvo foi Livinho, que conseguiu continuar na competição mesmo após esquecer alguns passos de sua coreografia. O motivo da permanência foi a nota: o funkeiro ficou com um décimo a mais do que Léo Foguete.

Ihandra aproveitou um vídeo da apresentação de Livinho — que já vinha com a legenda brincando sobre falhas de memória — para mandar a real. Ela comentou que quem acerta sai e quem erra fica.

Mas ela não foi a única a achar a situação questionável. Marcello Melo Jr., ator e noivo de Mell Muzillo (que também está na disputa e que ganhou a edição de 2014 do Dança dos Famosos), também entrou na onda da ironia. Ele limitou-se a escrever que nem diria nada.

Justo, né? Um décimo é a diferença entre o sonho e o ranço.