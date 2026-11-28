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Marina Ruy Barbosa não passou despercebida em São Paulo na sexta-feira, 27 de novembro. A atriz marcou presença em uma pool party de uma marca de lingerie e resolveu exibir a barriga definida, .

Para a ocasião, ela apostou em um biquíni combinado com camisa e calça marrom, fechando o visual com óculos escuros e um colar dourado. O evento também contou com a presença de Antônia Moraes e Clara Moneke.

Recentemente, Marina terminou o noivado de Marina com Abdul Fares, com quem ela estava desde 2023.