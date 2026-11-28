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Giovana Cordeiro e Heslaine Vieira estão de volta ao mesmo projeto, mas a vibe agora é outra. Depois de formarem a dupla inseparável de Luna e Soraya na novela Fuzuê, entre 2023 e 2024, as duas se reencontram no filme Pecadora. Se antes elas dividiam as aventuras no Beco do Gambá, no Rio de Janeiro, agora elas interpretam polos opostos que influenciam a vida da protagonista Isabel, vivida por Rayssa Bratillieri.

No enredo, Isabel tenta se libertar das regras rígidas da família evangélica e encontra em Rebeca e Sara referências bem distintas. Giovana Cordeiro interpreta Rebeca, a irmã mais velha da protagonista. A personagem tem uma história pesada: foi expulsa de casa pelo pai, que é pastor e interpretado por Marcos Pasquim, por ter transado antes do casamento. Já Heslaine Vieira vive Sara, uma amiga evangélica que apresenta a Isabel uma versão mais aberta da religião, embora a eficácia desse apoio seja questionável.

Química nos bastidores

Mesmo que as personagens não contracenem no filme, a sintonia entre as atrizes continua intacta. Elas contaram que a conexão que criaram há três anos ainda existe e que se complementam nas falas e nas respostas durante as entrevistas. Nos bastidores, a interação aconteceu principalmente no camarim, onde brincaram e levaram a amizade para o set.

Giovana Cordeiro demonstrou admiração pelo amadurecimento de Heslaine, destacando a postura, a generosidade e a forma como a colega defende suas ideias. Por outro lado, Heslaine definiu Giovana como uma atriz formidável e afirmou que a química entre as duas é algo que não se perdeu com o tempo. Para Giovana, ter Heslaine por perto traz uma sensação de segurança, a ponto de conseguirem se entender apenas com o olhar, mantendo códigos próprios da época da novela.

O peso das personagens

Sobre sua personagem, Giovana Cordeiro descreveu Rebeca como alguém independente, intensa e batalhadora. Ela explicou que essa independência foi quase forçada pelas circunstâncias, mas que a personagem conseguiu construir uma vida digna e respeitosa. Para a atriz, a relação de irmãs no filme é emocionante, especialmente por ela ser a irmã mais velha na trama, enquanto na vida real é a caçula de duas irmãs. Giovana sente que a experiência de suas irmãs reais moldou quem ela é e, agora, vê a possibilidade de ser a inspiração e a pessoa que abre caminhos para a personagem de Rayssa Bratillieri.

Na visão de Giovana, Rebeca é fundamental para Isabel porque mostra que é possível seguir um caminho diferente do imposto pela família, servindo como um espelho de possibilidade para a protagonista.

A função de Sara na trama

Heslaine Vieira trouxe detalhes sobre a criação de sua personagem, Sara, que não existia no livro original do qual o filme foi adaptado. A atriz revelou que aceitou o convite para o projeto por ser fã da diretora Dainara e admirar o fato de a produção ser liderada por mulheres, incluindo a autora e a fotógrafa.

Heslaine analisou que a função de Sara é servir de contraponto. Enquanto Isabel passa por um processo de autodescoberta e questionamentos, ela busca apoio em Sara, mas acaba não encontrando o que precisava devido a certas limitações da personagem. Esse vazio é justamente o que empurra a protagonista para mais perto da irmã, Rebeca. Segundo a atriz, o filme foca em como mulheres lidam com a vida, o prazer e a sexualidade de formas variadas, e Sara representa uma dessas perspectivas.

Sobre a dinâmica de influências na história, as atrizes comentaram que a diretora Dainara já tinha a visão bem definida sobre como cada personagem afetaria a trama. Por isso, elas não precisaram combinar entre si quem seria o lado mais conservador ou mais liberal na influência sobre Isabel, pois as orientações da direção já haviam deixado claro o papel de cada uma naquela balança.