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Marcella Kozinski, a Miss Brasil Universo 2026, resolveu mostrar a beleza de um figurino inédito nas redes sociais. Mario Cezar foi o profissional responsável pelo traje de gala da brasileira. O vestido inédito é repleto de cristais e foi mostrado em um ensaio feito após a grande final.

O estilista Mario Cezar contou que foi um privilégio fazer parte desse momento da vida de Marcella, conhecer a história dela e ter a oportunidade de expressar quem ela é através da arte dele. A peça de gala contou com uma técnica inovadora, usou folha de ouro 24 quilates e teve como inspiração as abelhas, fazendo referência ao fato de Marcella ter sido Miss Universe Ilha do Mel.

Durante o confinamento do Miss Universe 2026, a modelo fez questão de levar malas recheadas de looks de estilistas brasileiros para valorizar a moda nacional. Nos comentários, um internauta definiu o vestido como "obra de arte". Uma seguidora chegou a questionar por que a miss não levou aquele look específico na mala.

Carla Ferro, esposa do diretor do Miss Universe Brasil, também elogiou o trabalho de Mario Cezar, parabenizando a competência do profissional e afirmando que o trabalho dele é incrível, deixando a miss ainda mais linda e incrível do que ela já é.

Sinceramente, quem não gostaria de ter um guarda-roupa cheio de ouro e cristais? A gente só queria saber onde consegue um look desses para arrasar no próximo evento!