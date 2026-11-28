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Diogo Nogueira resolveu falar sobre a troca de flertes com Patricia Abravanel que agitou as redes sociais. Em conversa com o site Heloisa Tolipan, o cantor explicou que tudo não passou de diversão durante a gravação do Programa Silvio Santos, no SBT.

O momento aconteceu durante o quadro Jogo das 3 Pistas, onde a apresentadora comandava a disputa de adivinhação. Quando Patricia deu a dica petisco, o músico perguntou se ela era o petisco. A apresentadora entrou na brincadeira e respondeu que não era o petisco, mas sim a refeição inteira e o banquete.

Para Diogo, a resposta rápida de Patricia mostra que ela herdou do pai a maneira de lidar com quem está no palco. O artista afirmou que apenas entrou no jogo e que se divertiu muito, reforçando que a situação foi baseada apenas em bom humor.

O cantor também comentou os boatos que surgiram depois que o programa foi ao ar. Na internet, algumas pessoas chegaram a dizer que Patricia teria voltado para o marido por causa da investida do sambista na TV. Diogo se mostrou surpreso com os rumores e classificou a situação como maluca.

Solteiro desde que terminou o namoro com a atriz Paolla Oliveira, Diogo Nogueira falou sobre como está vivendo agora. Ele contou que está feliz, curtindo a fase e aparecendo em rodas de samba sem avisar. O músico declarou que está aberto para tudo e aberto para a vida.

Será que vem romance novo por aí ou é só a vibe da solteirice mesmo?