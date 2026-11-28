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O ex-peão Thaíde não perdeu tempo após deixar A Fazenda 18. O rapper encarou uma maratona de entrevistas desde a sua saída e, na sexta-feira, 27 de novembro, participou da Live do Eliminado com a apresentadora Christina Rocha, onde comentou os últimos acontecimentos do reality e a sua trajetória no confinamento.

Estratégias e alianças no jogo

Um dos pontos centrais da conversa foi a decisão de Fran Almeida e Daniel Erthal, o ator e empresário, de encerrarem a aliança conhecida como Alcateia. Thaíde afirmou que torce pelos amigos e destacou que recalcular a rota é importante em momentos como esse. Quando questionado por Alex Gallete, ex-peão da 14ª edição, se teria pensado em mudar de estratégia ao ver a Alcateia sendo eliminada, Thaíde garantiu que não, pois não aguentaria a pressão do jogo sozinho e teria sucumbido antes.

O rapper também refletiu sobre a sua própria evolução no game. No início, ele não tinha interesse em formar grupos, combinar votos ou se envolver em confusões. No entanto, mudou de ideia após quase cair na primeira Roça, momento em que Mayk preferiu salvá-lo em vez de Darlin. Para Thaíde, aquele episódio deixou claro que jogar sozinho era um erro.

Rivalidades e tretas

A relação com Darlin Ferrattry foi outro tópico quente. Thaíde observou o choro de Darlin e lembrou que ela tinha certeza da eliminação de Sérgio, alertando que é muito perigoso apostar na volta e na saída de alguém. Sobre a rivalidade entre os dois, que começou quando Darlin o chamou de machista, o rapper disse que a oponente ainda não tem uma definição para ele, pois não chegou a conhecê-la realmente.

Quando questionado por Luigi Civalli se Darlin seria a sua criptonita, Thaíde riu e afirmou que a sua real criptonita foi o pavão. Além disso, ele comentou sobre a briga com Alfredo Amaral, explicando que pegou ranço do colega porque ele foi muito desrespeitoso, algo que, segundo o rapper, não era necessário.

Vida fora da sede e superações

Nem tudo foi tensão na live. Thaíde compartilhou a novidade de que a sua primeira neta se chamará Joana, brincando que agora tem mais uma mulher em sua vida. Ele também relembrou a experiência com os animais, admitindo que cuidar dos bichos é ótimo, mas que lidar com eles dentro da sede é outra história.

Um momento marcante da sua passagem pelo programa foi a superação do trauma com sapos, conseguindo pegar um animal na mão durante o confinamento. A apresentadora Christina Rocha brincou com a situação, lembrando do apelido de Darlin, a Sapecona, e comentando que o primeiro sapo a gente nunca esquece.

O futuro e as apostas

Sobre a possibilidade de retornar ao programa em uma repescagem, a resposta de Thaíde foi curta e grossa: ele não quer voltar, afirmando que já deu. O rapper também foi elogiado por Christina Rocha pelo tom respeitoso com as peoas, e lembrou de um corte que ele deu em Renata no início do jogo, evitando brincadeiras maliciosas. Thaíde explicou que não se sentia confortável com aquele tipo de comentário e que não pegaria bem se ele falasse aquilo, embora tenha dito que depois tudo ficou bem entre eles.

Para encerrar a participação, Thaíde apostou nos nomes para as próximas etapas: indicou Murilo para uma eventual repescagem, Ariela como papagaio e apontou Serginho como o grande campeão da temporada.

Será que o Serginho realmente leva o caneco ou o Thaíde vai errar na previsão?