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Débora Nascimento está de volta às novelas em Lá na Minha Terra. A atriz assume o papel de Delfina, uma mulher solar que valoriza a própria liberdade e que não pede licença para ser quem é. Na trama das seis, a personagem é casada com Aluísio, interpretado por Gustavo Vaz, mas mantém um caso com Cesário, vivido por Daniel de Oliveira.

O romance proibido adiciona mais segredos à vida de Cesário em São Paulo. A personagem de Débora não sabe que o amante também é casado com Ismália, interpretada por Camila Morgado, e que deixou Rosenda, personagem de Dira Paes, com cinco filhos no Nordeste. A história se passa entre a fictícia Lavra Seca, no Nordeste, e a capital paulista.

Em vídeo exclusivo, Débora contou que não teve dúvidas em aceitar o convite para retornar ao formato de novelas, já que estava namorando esse retorno a uma linguagem que não fazia havia alguns anos. Ela também destacou a parceria com Daniel de Oliveira, revelando que esta é a primeira vez que os dois trabalham juntos e classificou o jogo de cena entre eles como maravilhoso.

Além da novela, a atriz está focada na divulgação de Hombre Al Agua, novo filme do diretor Gabriel García Bernal. O longa teve a primeira exibição em 6 de setembro, no Festival de Veneza, e já está nos cinemas mexicanos. A produção, que mistura comédia dramática com elementos surrealistas, deve chegar aos cinemas do Brasil, Europa e América do Norte.

No filme, Débora divide o elenco com Esmeralda Pimentel, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel Rulfo, Jorge Salinas e o cantor porto-riquenho Ricky Martin. A atriz contou como foi contracenar com o músico, enquanto Gael García Bernal revelou ao Deadline, em agosto, que Martin demonstrou entusiasmo desde a chegada ao set. O cantor se envolveu diretamente no projeto, já que Bernal assina a direção e o roteiro.

Será que a Delfina vai conseguir manter esse caso em segredo por muito tempo ou o caos vai reinar em Lavra Seca?