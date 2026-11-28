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Ivete Sangalo resolveu quebrar o silêncio após surgirem notícias de que teria terminado seu relacionamento com Tiago Maia. A informação, divulgada pelo Portal Leo Dias, indicava que o namoro, que durava pouco mais de seis meses, teria chegado ao fim devido a uma crise de ciúme por parte do empresário.

Inicialmente, a Splash, assessoria de imprensa da artista, adotou a postura padrão de não comentar a vida pessoal da cantora. À noite de sexta-feira, 27 de novembro, a própria Ivete se manifestou por meio de um vídeo nas redes sociais.

O desabafo da artista

No vídeo, Ivete explicou que, por ser uma figura pública, já está acostumada com a exposição e com as opiniões sobre sua carreira, seus shows e sua música. Para ela, lidar com a atenção da mídia faz parte do jogo. Porém, a cantora alertou que a situação atual tomou contornos irresponsáveis, com especulações e a tentativa de emplacar como verdade fatos que não condizem com a realidade.

Ela afirmou que não costuma falar sobre sua vida privada e que são ditas muitas loucuras a seu respeito, mas que não vale a pena comentar; quando se trata de alguém importante para ela, colocado em uma posição que não é correta nem verdadeira, precisava se manifestar.

Defesa e pedido de responsabilidade

A cantora fez um apelo para que as pessoas tenham responsabilidade ao compartilhar informações, lembrando que existem vidas reais envolvidas e que há vidas envolvidas na vida dela que não deveriam ser expostas. Segundo ela, criar essas fantasias é algo perigoso, pois trata de pessoas e não de engajamento.

Outro ponto citado nos relatos do Portal Leo Dias foi que Ivete teria desistido de uma viagem para a África do Sul após um pedido de Tiago. O passeio já estava planejado há mais de um ano e contava com a presença do filho da artista, Marcelo, e de seu ex-marido, Daniel Cady.

O histórico do casal

Ivete Sangalo e Tiago Maia, que é sócio da produtora Super Sounds e trabalha na organização da turnê de samba e pagode da cantora, começaram a ser vistos juntos no início de 2026. O romance, no entanto, só se tornou público oficialmente em maio, após um beijo durante o casamento de amigos na Itália.

Este relacionamento foi o primeiro romance assumido pela artista após o fim de seu casamento com Daniel Cady, que foi anunciado em novembro de 2025. A Splash procurou Tiago Maia para comentar o caso e informou que a nota será atualizada se houver retorno.