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O funk brasileiro vai invadir o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Pedro Sampaio é o escolhido para o show no intervalo da final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, a primeira vez que a decisão do torneio terá uma apresentação do tipo.

O DJ e produtor terá sete minutos para comandar seu balé em um espetáculo que mistura coreografias e intervenções cênicas. Para não atrapalhar a bola, o palco ficará fora do gramado, aproveitando a janela de 15 minutos de descanso dos atletas.

Quem estiver na torcida por capítulos inéditos de Lá na Minha Terra vai ter que ter paciência. A Globo decidiu tirar a novela das seis da grade neste 28 de novembro para abrir espaço para a decisão do torneio. A trama só volta na segunda-feira, 30 de novembro, continuando a história de onde parou na sexta-feira.

Para quem não quer perder o show, o jogo começa às 17h (de Brasília), e a transmissão da emissora começa um pouco antes, às 16h15, com o pré-jogo. O momento exato da entrada de Pedro Sampaio vai depender dos acréscimos do primeiro tempo.

Essa é a primeira vez que o artista pisa no Uruguai. Ao anunciar a apresentação, no dia 19, ele disse que levar o funk brasileiro para uma final da Libertadores é motivo de muito orgulho. O repertório e possíveis participações especiais ainda são segredo.

O DJ já está acostumado com grandes palcos esportivos. Há dois meses, ele dividiu o intervalo do primeiro jogo da NFL no Rio, no Maracanã, com Ricky Martin. Naquela ocasião, ele abriu a apresentação com Sequência Feiticeira e, em Jetski, simulou pilotar uma moto aquática formada pelos corpos dos bailarinos. Com o cantor porto-riquenho, também apresentou a parceria Pikito Pikito no intervalo de Baltimore Ravens e Dallas Cowboys.

Apesar da mudança na novela das seis, as outras produções inéditas da Globo seguem normais neste 28 de novembro. Em São Paulo, Por Você deve começar às 20h e Quem Ama Cuida às 21h30.

Será que o funk vai dar a sorte que o time precisa para levantar a taça?