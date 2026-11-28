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Karoline Lima não deixou passar em branco as críticas que recebeu após a divulgação do valor do aluguel de sua nova residência em São Paulo. A influenciadora se revoltou com os comentários de internautas que questionaram o gasto mensal, que pode chegar a R$ 140 mil, e rebateu as mensagens afirmando que as pessoas estão desesperadas por atenção.

Ela criticou o fato de que a maioria das matérias que levam seu nome são baseadas em prints de comentários de ódio, classificando a situação como vergonhosa e pedindo para que os críticos melhorem. A resposta de Karoline foi fixada pelo autor da publicação original e já soma mais de 18 mil curtidas.

A defesa da matemática financeira

Enquanto a influenciadora lidava com a irritação, alguns seguidores decidiram assumir o papel de defensores, utilizando argumentos financeiros para justificar o valor. Uma internauta explicou que Karoline conseguiria arcar com o aluguel apenas utilizando os rendimentos de aplicações financeiras, e que ainda sobraria dinheiro no bolso.

O argumento central foi de que a compra de um imóvel imobilizaria um patrimônio, além de gerar custos extras com manutenção, impostos e outras despesas diversas. Esse raciocínio encontrou eco em mais de 4 mil curtidas.

Gabriella Garcia, advogada de Karoline, resolveu entrar na conversa para reforçar a tese da seguidora. Ela afirmou que as pessoas não entendem nada sobre rendimentos e aplicações financeiras, concordando plenamente com a análise feita pela internauta.

Alugar ou comprar: o debate do alto padrão

Para tentar encerrar a discussão, Gabriella Garcia foi além e apresentou um cálculo para demonstrar por que, na visão dela, alugar um imóvel de luxo pode ser mais vantajoso do que comprar. A advogada usou um exemplo hipotético: em um imóvel de R$ 5 milhões, o aluguel seria de aproximadamente R$ 20 mil por mês. No entanto, se esses mesmos R$ 5 milhões estivessem aplicados, renderiam cerca de R$ 48 mil líquidos mensalmente.

Segundo a lógica apresentada, o rendimento pagaria o aluguel com folga e ainda evitaria gastos com ITBI, IPTU alto e manutenção. Embora Gabriella tenha reconhecido que a compra oferece vantagens como estabilidade e segurança, ela defendeu que, em cenários de juros elevados e imóveis de alto padrão, a opção de alugar costuma vencer.

Bastidores da mudança para a capital paulista

Apesar de toda a polêmica sobre os valores, existem pontos que ainda não foram confirmados. Não se sabe a quantia exata que Karoline tem aplicada em investimentos, nem se o acordo final com o corretor foi de aluguel ou compra, já que o valor exato acertado não foi divulgado.

Essa confusão acontece logo após Karoline ter expressado sua indignação com os preços do mercado imobiliário em São Paulo. Na semana passada, ela reclamou que apartamentos bons em áreas valorizadas custam entre 16 e 18 milhões de reais para compra, ou cerca de R$ 80 mil mensais para alugar.

Dias depois dessa reclamação, ela anunciou que finalmente encontrou sua casa nova. O imóvel é um apartamento de 280 m² localizado na zona sul de São Paulo. A escolha contou com a participação da filha de quatro anos, Cecília, fruto do relacionamento com Éder Militão, que ficou encantada com uma cama em formato de coelho.

Agora, o apartamento de Karoline virou quase um personagem da internet, dividindo opiniões entre quem acha o valor absurdo e quem defende a estratégia financeira da influenciadora. Honestamente, com a vida que ela leva, quem somos nós para fazer a conta do extrato alheio?