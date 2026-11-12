Adriane Galisteu não aguentou e detonou a 'estratégia' de Serginho Hondjakoff em A Fazenda

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Serginho Hondjakoff conseguiu 'sabonetar' em todas as decisões da formação da Roça em A Fazenda 18. Ele assumiu que estava sabonetando para evitar se indispor no jogo.

Serginho votou em Darlin. Mas a jogada mais ousada veio com o Poder da Chama Amarela: ele usou o benefício para empatar os votos de Erthal e Ana. Com isso, a responsabilidade de desempatar caiu nos ombros de Matk, o Fazendeiro da semana. Quem não gostou nada da manobra foi Daniel, que ficou furioso por ter perdido a chance de ser salvo da Roça.

Adriane Galisteu, que comanda o reality, não conseguiu guardar a opinião e soltou o verbo durante o intervalo para o público. Ela disse que estava escorregando na espuma do sabonete do Serginho e perguntou: "Foi demais, né, gente?". Para a apresentadora, o ator empatou os votos propositalmente porque queria que o Mayk tomasse a decisão final, deixando a responsabilidade no colo do outro.

Dri encerrou o comentário dizendo: "cada um com seu cada qual". Será que essa tática de não se comprometer com nada vai ajudar o Serginho a chegar longe ou ele só está cavando a própria Roça?