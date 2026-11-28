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A música brasileira ganhou destaque internacional na lista das cem melhores canções de todos os tempos da revista americana Paste Magazine. O destaque fica para Chico Buarque, com a faixa Construção, que conquistou a 57ª posição, e para a parceria entre Milton Nascimento e Lô Borges, com a música Tudo Que Você Podia Ser, que aparece no 69º lugar.

Tudo Que Você Podia Ser é a primeira faixa do álbum Clube da Esquina, lançado em 1972. A análise da crítica Miranda Wollen destaca que a voz do cantor consegue atravessar qualquer barreira de idioma. Para ela, a letra conta a história de um garoto que cede aos costumes do regime militar, enquanto o arranjo transmite a realidade sem esperança daquela época. A crítica ainda chama a atenção para o uso do violão de cordas de náilon no começo da música e a presença do caxixi, um instrumento de percussão parecido com um chocalho, no encerramento.

A revista afirma que tanto o disco quanto a canção marcaram o início de um renascimento da cultura brasileira. Esse movimento foi caracterizado por guitarras tropicais, canções folk com influência psicodélica e produções visuais que surgiram como reação à ditadura.

Já sobre Construção, lançada em 1971, a análise foi feita por Nathan Stevens. O crítico relaciona a obra à Operação Condor, descrita pela revista como uma ofensiva dos Estados Unidos contra governos de esquerda eleitos. Segundo o texto, esse cenário político forçou Chico Buarque a deixar o Brasil e ir para a Itália. Stevens descreve a faixa como se seguisse a estrutura de um poema épico, narrando as últimas horas de um operário que morre após sofrer uma queda, tudo isso sustentado por uma base de percussão metronômica.