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Patrícia Abravanel resolveu colocar um ponto final nas especulações sobre seu casamento com Fábio Faria. Na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, a apresentadora publicou um comunicado nas redes sociais negando que as notícias recentes sobre sua vida pessoal sejam reais.

No texto, ela esclareceu que as matérias veiculadas nas últimas semanas são especulativas. Patrícia pediu, com carinho, que a privacidade de sua família seja respeitada, destacando que existem três crianças pequenas envolvidas que precisam ser preservadas.

O clima de dúvida entre os internautas cresceu porque o casal parou de aparecer junto em público e Fábio não foi visto em compromissos recentes da esposa. Para completar, Patrícia viajou para Assunção, no Paraguai, com um dos filhos, e a ausência do marido durante a viagem também chamou a atenção de internautas.

De acordo com o Metrópoles, a situação já dava sinais públicos de instabilidade. No início de outubro, a apresentadora teria aparecido sem a aliança durante a comemoração de seus 49 anos nos bastidores do SBT. O portal também mencionou um momento de flerte com Diogo Nogueira no Programa Silvio Santos, que viralizou na web.

Já o Jornal Correio trouxe detalhes dos bastidores da emissora. Segundo o veículo, Patrícia teria discutido com o marido por mensagens de áudio no próprio camarim do SBT na terça-feira, 17 de novembro, cena que teria sido presenciada por cerca de 20 pessoas. Ainda segundo o Jornal Correio, a apresentadora estaria sendo blindada por pessoas de confiança e teria optado por se afastar das redes sociais.

Sobre os planos para o fim do ano, o Jornal Correio informou que Patrícia programou uma temporada em Orlando a partir de 19 de dezembro e deve passar as festas de fim de ano com familiares, sem a presença do marido. O veículo afirmou ainda que o casal estaria recorrendo à terapia de casal e que, embora estivessem separados de corpos, continuam casados legalmente, sem previsão de assinatura de divórcio.

Patrícia e Fábio estão juntos desde 2013 e oficializaram a união em 29 de abril de 2017, em uma cerimônia na mansão da família no Morumbi, em São Paulo. O casal tem três filhos.