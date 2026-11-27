Rayssa Bratillieri encara tabus no filme erótico Pecadora
O cinema recebeu na quinta-feira, 26 de novembro, o filme Pecadora. A obra, dirigida por Dainara Toffoli e estrelada por Rayssa Bratillieri, usa o erotismo para abordar temas que ainda causam desconforto e são cercados por tabus.
O foco da história são o desejo feminino, a culpa e os julgamentos que as mulheres costumam enfrentar. A atriz Rayssa Bratillieri comentou que a produção mexe em um assunto interditado.
Seja no cinema ou na vida real, quem aí também acha que a gente ainda fala pouco sobre desejo feminino sem julgamento?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.