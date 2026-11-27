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A saída de Thaíde de A Fazenda 18 não foi apenas uma despedida, mas um momento de reflexão. Após ser eliminado na 10ª Roça com 3,81% dos votos, o rapper resolveu deixar um recado importante para Serginho antes de deixar o programa da Record.

Com a permissão de Galisteu, Thaíde conversou com o ator, que vinha sendo acusado nos últimos dias de ter falas homofóbicas. O rapper usou a oportunidade para falar sobre a realidade de grupos minoritários no Brasil, dizendo que a população negra é maioria no Brasil, mas é minoria. Ele estendeu a mesma lógica para as pessoas gays, afirmando que também são minorias com deveres e obrigações como qualquer outra pessoa.

O tom foi de ensinamento. Thaíde disse que esperava que Serginho aprendesse e entendesse esses pontos para que, assim, conseguisse encontrar sua paz de espírito. O ator recebeu o conselho e agradeceu ao rapper, chamando-o de mestre e pedindo desculpas ao público.

A disputa da 10ª Roça contou com a participação de Thaíde, Serginho e Fran. No fim, o rapper foi quem deixou a competição.