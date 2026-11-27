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Kéfera Buchmann usou os stories do Instagram na quarta-feira, 25 de novembro, para expor a situação complicada que viveu com uma médica. A influenciadora contou que a profissional criticou o seu corpo e compartilhou uma foto sua seminua sem autorização.

Kéfera explicou que tudo começou quando ela caiu no perfil da médica Gabriela Camargo. A atriz chegou a fazer uma consulta inicial, mas decidiu não seguir com o tratamento porque não se sentiu segura com a abordagem da profissional. Segundo a influenciadora, a médica teria oferecido uma parceria e mencionado os milhões de reais que custam os seus procedimentos para questionar se Kéfera teria interesse em colaborar.

O compartilhamento da foto

Segundo Kéfera, a médica pediu para ver o bumbum da paciente, já que o procedimento era um estimulador de colágeno, e disse que estava 'printando' para ela ver.

O problema aconteceu depois. A atriz mostrou um print de uma conversa onde a médica enviava a foto de Kéfera para outra pessoa, afirmando que a imagem era pura edição e que a influenciadora editava tudo para mostrar algo que não era real. Kéfera relatou que recebeu essa mensagem no próprio WhatsApp porque a médica, provavelmente ao tentar falar mal dela para terceiros, acabou enviando a mensagem para a própria vítima por erro.

A polêmica com a marca

Kéfera admitiu que na foto em questão ela apresenta celulite, ressaltando que isso é normal para as mulheres. Ela relembrou que chegou a dizer para a médica que queria recuperar o bumbum que tinha em 2024.

Outro ponto que deixou a influenciadora indignada foi a justificativa da profissional. Gabriela Camargo teria dito que estava espalhando a foto de Kéfera por aí porque precisava se justificar para a Renova, marca de preenchimento e estimulador de colágeno. Kéfera defendeu a empresa, afirmando que ama o trabalho da marca e que eles não têm qualquer relação com a atitude da médica.

Medidas judiciais e desabafo

A atriz afirmou estar profundamente arrependida de ter passado em consulta com a profissional. Ela relatou que sua intuição já tinha avisado para fugir daquela situação, motivo pelo qual não chegou a realizar o procedimento. Por conta da divulgação da foto seminua e das críticas ao seu corpo via WhatsApp, Kéfera garantiu que vai acionar o seu departamento jurídico.

Kéfera questionou como se pode confiar em uma médica que zomba do corpo de uma paciente, especialmente alguém que trabalha na área estética, onde deveria enaltecer as mulheres e ajudá-las a enxergar a própria beleza. Ela classificou a atitude como uma quebra de sigilo médico e alertou outras pessoas a fugirem da Dra. Gabriela Camargo, chamando-a de péssima profissional.

Para encerrar a sequência de stories, a influenciadora postou um vídeo de biquíni na praia. Ela quis mostrar que o corpo muda durante o ano e que não é possível manter o mesmo aspecto, como o bronzeado, durante todo o tempo. Kéfera finalizou pedindo mais união entre as mulheres para evitar situações chatas como essa.

Kéfera Buchmann é influenciadora digital, atriz, apresentadora e escritora. Ela ganhou fama no YouTube com o canal 5inco Minutos, que foi um dos primeiros do país a bater um milhão de inscritos e hoje tem mais de 10 milhões de seguidores. Em 2016, a revista Forbes a listou como uma das jovens mais promissoras do Brasil.

Até o momento, o perfil de Gabriela Camargo no Instagram, que tem mais de 72 mil seguidores, permanece privado.