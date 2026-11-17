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Patrícia Abravanel viralizou com uma resposta ao cantor Diogo Nogueira no Programa Silvio Santos. Durante o Jogo das Três Pistas, exibido no domingo, 15 de novembro, a apresentadora leu a dica 'É um petisco' para os participantes.

O cantor Diogo Nogueira resolveu aproveitar a deixa para flertar e perguntou, em tom de brincadeira, se o petisco era a própria Patrícia. A resposta da apresentadora foi imediata e sem hesitação: ela afirmou que não era um petisco, mas sim a refeição inteira e um banquete.

Patrícia compartilhou o vídeo do momento em seu Instagram e recebeu uma enxurrada de comentários. Internautas elogiaram a rapidez do raciocínio da apresentadora, compararam a atitude à de Silvio Santos e comentaram que o cantor achava que estava abalando.

Sobre a vida amorosa do sambista, a informação é que Diogo Nogueira não assume publicamente um relacionamento desde dezembro de 2025, quando terminou seu romance com Paolla Oliveira.

Sinceramente, a Patrícia entregou tudo na autoestima. Quem é que consegue responder um flerte desses com tanta classe e deboche ao mesmo tempo? Apenas a rainha do SBT.