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Vitor Belfort decidiu abrir o jogo sobre um combate que não acontece dentro do octógono: a dependência do celular. O ex-campeão de MMA usou as redes sociais na quarta-feira, 26 de novembro, para desabafar sobre a dificuldade de controlar o tempo que passa conectado e como isso impactou sua rotina doméstica.

O lutador, de 49 anos, foi sincero ao se classificar como um viciado. Ele explicou que sente a necessidade de monitorar constantemente o próprio engajamento e acompanhar as redes sociais, o que acaba interferindo nas atividades do dia a dia. Para ele, o desafio agora é retomar hábitos essenciais, como a conversa presencial e a dedicação total às pessoas que estão ao seu redor, longe das telas.

O adversário no bolso

Acostumado a enfrentar os maiores nomes do esporte, Belfort comparou o aparelho eletrônico ao o adversário mais difícil que já enfrentou. Ele destacou que esse oponente mora literalmente dentro do seu bolso.

O ex-atleta afirmou que precisa resgatar a sua cabeça de campeão, lembrando que o sucesso não vinha do aplauso, mas sim do silêncio e da conversa olho no olho. Para ele, essa conexão real é o que precisa ser priorizado agora para vencer a luta contra a distração digital.

Apoio da família e a luta pela presença

Nesse processo de conscientização, Vitor contou com o suporte fundamental de sua esposa, Joana Prado, e dos três filhos: Davi, de 21 anos, Vitória, de 19, e Kyara, de 17. Ele revelou que a família tem sido peça-chave para que ele mude seus hábitos e adote uma relação mais equilibrada com o ambiente digital, focando em não abrir mão da atenção e de estar verdadeiramente presente.

Um ponto marcante do desabafo foi a reflexão sobre a diferença entre estar fisicamente próximo e estar realmente participando do momento. Belfort admitiu que é fácil estar ao lado da esposa e dos filhos, mas continuar distante, com o corpo presente enquanto a atenção permanece presa na tela. Ele reconheceu que essa luta interna é real e que o apoio da família é o que o ajuda a recuperar a importância do convívio e da conversa direta.

A vida longe dos ringues

Enquanto tenta equilibrar a vida digital, Belfort e Joana Prado seguem dividindo a rotina nos Estados Unidos. O casal vive em uma propriedade de alto padrão localizada em Boca Raton, na Flórida, e estão juntos há mais de duas décadas.

A residência é planejada para o convívio familiar, contando com ambientes amplos e estrutura de lazer. A casa já foi mostrada ao público em novembro de 2017, durante uma gravação com o apresentador Gugu Liberato para a Record TV. Na época, foi revelada uma propriedade com sete quartos e uma adega sofisticada, além de uma grande área externa com piscina.

Durante a visita daquela ocasião, os moradores participaram de uma gincana organizada por Gugu para encontrar objetos escondidos pelos cômodos, o que permitiu mostrar as particularidades do imóvel e os espaços destinados ao lazer e ao recebimento de convidados.

Vitor Belfort é ex-bicampeão Peso-Meio Pesado pelo UFC e Campeão do torneio peso-pesado UFC 12, tendo lutado em eventos como PRIDE, Strikeforce e Cage Rage. Já Joana Prado, conhecida como Feiticeira, é empresária naturalizada norte-americana que iniciou a carreira como modelo e dançarina.