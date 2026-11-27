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O documentário Alucinação, que utiliza o álbum homônimo de Belchior como ponto de partida, teve sessão de pré-estreia no dia 26 de novembro, às 20h50. O evento aconteceu no Espaço Petrobras de Cinema, localizado próximo à avenida Paulista, em São Paulo, e contou com um debate após a exibição.

O longa foi dirigido por Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano, sendo que os dois últimos estrearam na direção. A obra retrata o Brasil da década de 1970 através de músicas como Como Nossos Pais, Apenas um Rapaz Latino-Americano e Sujeito de Sorte. Essas faixas são misturadas a imagens de arquivo para refletir sobre liberdade, opressão política e desigualdades sociais, conectando esse contexto histórico aos tempos atuais.

A produção foi adaptada do livro Belchior: Alucinação, escrito por Rodrigo Salgado e Renato Terra. O lançamento ocorre no ano em que o disco Alucinação completa 50 anos e no ano em que o compositor cearense completaria 80 anos. O álbum, que foi o segundo trabalho do artista, traz letras que abordam as dores e as adaptações de quem migra do Nordeste para grandes centros urbanos.

O debate após a sessão reuniu Renato Terra e Rodrigo Salgado ao cineasta Ricardo Calil e ao apresentador Pedro Bial, que atuou como produtor associado do projeto. Calil e Terra já haviam trabalhado juntos anteriormente no documentário Uma Noite em 67, lançado em 2010, que focou no impacto estético e político de artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Os Mutantes.

Para quem quiser conferir, os ingressos foram disponibilizados pela plataforma Ingresso.com pelos valores de R$ 45,60 para inteira e R$ 22,80 para meia-entrada. Quem diria que o Belchior ainda consegue dar aquele choque de realidade na gente, né?