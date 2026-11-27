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Hugo Gloss agora vai para o outro lado da história. O jornalista e roteirista Bruno Rocha estreia como autor no Globoplay com a novela Amor de Hater. A produção é original da plataforma e é produzida em formato vertical, com estreia prevista para 2027.

A história foca na dinâmica entre um criador de conteúdo independente e uma influenciadora famosa. O ponto de partida é a rivalidade pública que os dois mantêm nas redes sociais, mas os dois acabam trabalhando lado a lado. Dessa convivência, a trama revela os segredos dos bastidores e as disputas por influência, enquanto os personagens começam a se aproximar.

Sobre a escolha do formato, Gloss explicou que já tinha a vontade de escrever ficção e viu na verticalidade uma oportunidade de experimentar. Ele comparou a experiência aos seus primórdios no Twitter, quando precisava escrever tudo em apenas 140 caracteres. No entanto, o autor admitiu que contar uma história em tão pouco tempo está sendo mais difícil do que ele imaginava.

Para dar vida aos personagens, o autor se inspirou em pessoas reais do meio digital. Ele espera que o público consiga reconhecer essas referências ao longo do desenvolvimento da novela.