Patrícia Abravanel pede divórcio de Fábio Faria após nove anos de casamento
Patrícia Abravanel já teria dado entrada nos papéis do divórcio de Fábio Faria, após nove anos de casamento, segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin, que confirmam a separação noticiada inicialmente pelo NaTelinha na sexta-feira (20). De acordo com Feltrin, a apresentadora deixou de usar a aliança há cerca de dois meses.
Patrícia é a principal apresentadora do SBT, filha de Silvio Santos e Íris Abravanel, e atua como conselheira e acionista do Grupo Silvio Santos.
O motivo do rompimento
Segundo Feltrin, que ouviu três fontes próximas à família Abravanel e ao SBT, a apresentadora se sentiu enganada e ficou profundamente decepcionada com relatos sobre a presença de acompanhantes em festas frequentadas por Fábio Faria, além de fatos que ele teria omitido da família.
Embora tenha havido a divulgação de mensagens de Fábio com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, Feltrin sustenta que essa relação não teria sido o principal motivo para o rompimento, embora o episódio tenha ampliado o desgaste do casamento.
Tentativas de reconciliação
Fábio Faria deixou a residência do casal no início de outubro. Ele teria procurado Íris Abravanel e as irmãs de Patrícia para pedir desculpas. No entanto, a tentativa de se redimir com a família não foi suficiente para reverter a perda de confiança da apresentadora nem a sua decisão de seguir com o divórcio neste momento.
Histórico do casal
Patrícia e Fábio começaram a namorar em 2013 e oficializaram a união em abril de 2017. A cerimônia de casamento aconteceu na mansão da família da apresentadora, em São Paulo. O casal tem três filhos: Pedro, Jane e Senor.
Embora pessoas próximas considerem improvável que a filha de Silvio Santos mude de ideia agora, uma reconciliação futura não é totalmente descartada por conta dos filhos. Segundo o NaTelinha, Patrícia recebeu apoio da família durante o período de crise.