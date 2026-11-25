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Patrícia Abravanel já teria dado entrada nos papéis do divórcio de Fábio Faria, após nove anos de casamento, segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin, que confirmam a separação noticiada inicialmente pelo NaTelinha na sexta-feira (20). De acordo com Feltrin, a apresentadora deixou de usar a aliança há cerca de dois meses.

Patrícia é a principal apresentadora do SBT, filha de Silvio Santos e Íris Abravanel, e atua como conselheira e acionista do Grupo Silvio Santos.

O motivo do rompimento

Segundo Feltrin, que ouviu três fontes próximas à família Abravanel e ao SBT, a apresentadora se sentiu enganada e ficou profundamente decepcionada com relatos sobre a presença de acompanhantes em festas frequentadas por Fábio Faria, além de fatos que ele teria omitido da família.

Embora tenha havido a divulgação de mensagens de Fábio com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, Feltrin sustenta que essa relação não teria sido o principal motivo para o rompimento, embora o episódio tenha ampliado o desgaste do casamento.

Tentativas de reconciliação

Fábio Faria deixou a residência do casal no início de outubro. Ele teria procurado Íris Abravanel e as irmãs de Patrícia para pedir desculpas. No entanto, a tentativa de se redimir com a família não foi suficiente para reverter a perda de confiança da apresentadora nem a sua decisão de seguir com o divórcio neste momento.

Histórico do casal

Patrícia e Fábio começaram a namorar em 2013 e oficializaram a união em abril de 2017. A cerimônia de casamento aconteceu na mansão da família da apresentadora, em São Paulo. O casal tem três filhos: Pedro, Jane e Senor.

Embora pessoas próximas considerem improvável que a filha de Silvio Santos mude de ideia agora, uma reconciliação futura não é totalmente descartada por conta dos filhos. Segundo o NaTelinha, Patrícia recebeu apoio da família durante o período de crise.