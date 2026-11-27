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A vilã Pilar provavelmente viverá uma espécie de inferno astral no capítulo de 27 de novembro de Quem Ama Cuida. Após causar o caos na trama, a personagem vivida por Isabel Teixeira sentirá o peso da lei ao ser despejada do apartamento que Arthur, interpretado por Antonio Fagundes, deixou para Adriana, personagem de Letícia Colin.

O encontro não será nada amigável. Adriana chegará ao local acompanhada de Heitor, interpretado por Renato Góes, e de um oficial de Justiça com a ordem de despejo em mãos. Como Pilar não cederá de primeira, a situação se tornará um barraco, e a polícia terá de entrar em cena para retirar a vilã e Ingrid, personagem de Agatha Moreira, do imóvel.

Adriana fará questão de acompanhar as duas até a porta. O sentimento de vitória também se estenderá aos funcionários. Edvaldo, Rosa e Tilde não esconderão a felicidade ao verem a carrasca enxotada do local.

Para completar, Pilar ainda será 'humilhada' pela cachorra. A cachorra Maria Antonieta, a "fiel companheira" de Pilar, ficará do lado de Adriana, que dirá algo com a cachorra nos braços.

Justo, né? Quem planta barraco colhe despejo com escolta policial.