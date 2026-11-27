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Luana Piovani resolveu botar fogo no parquinho mais uma vez. Na quarta-feira, 25 de novembro, a atriz usou os Stories do Instagram para provocar Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo.

A confusão começou depois que repercutiu uma fala do sertanejo durante o cruzeiro Navio Cabaré. Antes de subir ao palco, Leonardo brincou que precisava descarregar e dar uma metida, referindo-se a ter relações sexuais com a esposa.

Luana compartilhou a notícia e marcou Poliana com uma pergunta bem ácida: como ela se sentia ao ser chamada de barril de esperma. O detalhe é que Leonardo nem usou essa expressão específica na fala original, mas a atriz resolveu dar a sua interpretação do negócio.

Até a publicação da nota original, nem Poliana nem Leonardo haviam se manifestado sobre a fala de Luana. A assessoria de Poliana foi procurada, mas não respondeu.

Essa não é a primeira vez que Luana resolve implicar com o cantor. Ela já tinha criticado Leonardo e chegado a chamá-lo de lixo humano ao comentar sobre relatos de trabalho em condições análogas à escravidão em uma fazenda do artista.

Se a Luana resolveu entrar no chat, a gente já sabe que o caos está instalado. Será que a Poliana vai ignorar ou vai retrucar?