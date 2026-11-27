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Brad Pitt e Angelina Jolie finalmente chegaram a um acordo para encerrar a disputa judicial envolvendo a vinícola Château Miraval, na França. Representantes dos atores confirmaram a decisão em um comunicado conjunto divulgado na quarta-feira, 25 de novembro de 2026.

Em nota, os dois afirmaram que o acordo extrajudicial foi feito no melhor interesse da família e que não farão mais comentários sobre o assunto. Com isso, o julgamento que estava previsto para acontecer em 2027 foi cancelado. A vinícola é avaliada em US$ 164 milhões, segundo o TMZ. Os termos do acordo não foram divulgados.

O caos começou em 2022, quando Pitt processou Jolie. O motivo foi a venda da participação dela no negócio, que aconteceu em 2021 para a Tenute del Mondo, braço de vinhos do grupo Stoli. O ator alegava que havia um combinado entre os dois para que ninguém vendesse sua parte sem o consentimento do outro, mas a atriz contestou que essa obrigação existisse.

Para completar a confusão, Pitt também acusou os novos compradores de tentarem assumir o controle da vinícola de forma hostil. Do outro lado, os novos sócios afirmaram que o ator era quem tentava impedir a participação deles no negócio.

Vale lembrar que a propriedade foi adquirida por Pitt e Jolie em 2008 e foi o cenário do casamento dos dois em 2014. A separação aconteceu em 2016, mas o acordo de divórcio só foi concluído em dezembro de 2024.

Só que não é hora de comemorar a paz total. Embora a briga entre os ex-cônjuges tenha acabado, o processo entre Brad Pitt e o grupo Stoli continua na Justiça. Ou seja, o drama da vinícola ainda não terminou completamente.

Será que agora eles conseguem viver em harmonia ou vai surgir outro castelo para brigar?