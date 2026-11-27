Entretenimento

A espera acabou para quem quer ver Shakira de perto em Salvador. A venda dos ingressos começou em 26 de novembro de 2026, com a pré-venda online iniciando às 10h pela plataforma Fever. Para quem prefere o método tradicional, a comercialização presencial foi aberta às 11h, no terceiro piso do Shopping da Bahia, enquanto a venda geral pela internet começou ao meio-dia.

O show está marcado para o dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Acelen Fonte Nova, no bairro de Nazaré. A apresentação faz parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e integra a programação do Verão Atmosphere Bahia. Os portões da arena serão abertos às 14h e o início do espetáculo está previsto para as 21h, com classificação etária livre para todos os públicos.

Na pré-venda online, o acesso foi limitado e organizado por meio de uma lista de espera para fãs cadastrados, tudo via plataforma Fever.

Preços e setores

Os valores variam conforme o setor e o tipo de ingresso, já incluindo as taxas de reserva informadas na plataforma. Os preços para o Lote 1 e Lote FAN são os seguintes:

Arquibancada superior: R$ 708 (inteira) e R$ 354 (meia-entrada).

Próximo setor: R$ 828 (inteira) e R$ 414 (meia-entrada).

Próximo setor: R$ 948 (inteira) e R$ 474 (meia-entrada).

Próximo setor: R$ 1.068 (inteira) e R$ 534 (meia-entrada).

Próximo setor: R$ 1.188 (inteira) e R$ 594 (meia-entrada).

Próximo setor: R$ 1.620 (inteira) e R$ 810 (meia-entrada).

Lounge Café La Musique: R$ 3.120 (inteira). Para este setor, a plataforma não discriminou a taxa de reserva para a meia-entrada.

Sobre a turnê

O espetáculo que passará por Salvador já percorreu diferentes países e faz parte do Verão Atmosphere Brasil 2027. De acordo com a divulgação do evento, a turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour já vendeu mais de 4 milhões de ingressos e arrecadou mais de 534 milhões de dólares em bilheteria.

Já separou o look para cantar todos os hits com a Shakira?