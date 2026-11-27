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Anna Livya Padilha resolveu compartilhar com todo mundo o seu abdômen definido. A atriz publicou registros exibindo o abdômen definido, que impressionaram.

As fotos foram postadas no dia 26 de novembro, durante a comemoração do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Além do shape em dia, ela aproveitou a data para mostrar momentos com o marido e a filha.

Para quem não lembra, a minissérie de 1998 marcou a estreia da atriz na Globo.