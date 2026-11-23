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Léo Foguete e sua professora, Thaís Sousa, deixaram a competição do Dança dos Famosos no domingo, 22 de novembro. Durante a despedida no Domingão com Huck, o apresentador Luciano Huck destacou a evolução do artista de 22 anos, que veio de Petrolina, Pernambuco, e afirmou que ele chegou ao programa sem saber dançar, mas entregou performances impecáveis.

O apresentador contou que conheceu Léo por indicação de Nattanzinho, que recomendou o cantor por seu talento. Huck elogiou a postura batalhadora e a simplicidade do músico, deixando as portas do palco abertas para futuras oportunidades.

Léo Foguete agradeceu o carinho do público e do apresentador, mas fez questão de dar um destaque especial para a professora Thaís Sousa. O cantor disse que ela é fenomenal e que a relação entre eles cresceu muito, ressaltando que Thaís leva com orgulho a cultura do Pará para onde quer que vá.

O músico revelou que o período foi extremamente desafiador e confessou que passou três dias sem dormir. Ele contou que fez um show no Pará e que a relação com a professora ficou ainda mais forte, comemorando a passagem pela fase da gafieira.

Mesmo com a eliminação, Léo afirmou ter dado o seu máximo e ter ido para a competição com sangue no olho. Ele explicou que a rotina estava intensa, já que precisa conciliar os ensaios com a carreira musical. O cantor disse que no dia 26 deste mês sai música nova e que há um lançamento previsto para 3 de dezembro.