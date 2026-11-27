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Mariana Rios decidiu dar um adeus definitivo à atuação. Afastada de projetos na TV desde 2023, a artista agora se dedica a uma nova carreira focada na lei da atração. Ela se apresenta como escritora e fundadora do Basta Sentir, um curso onde trabalha como coach, atividade que se tornou uma de suas principais fontes de renda.

Em conversa com o jornal O Globo, Mariana explicou que fazer novela, atuar, gravar disco ou fazer shows não fazem mais sentido para ela, pois teria encontrado o seu propósito. A artista contou que encontrou no projeto a satisfação que não sentia em outras atividades, afirmando que é isso que a alimenta, a move e permite que ela se transforme e mude a vida das pessoas. Ela admitiu que, embora se sentisse realizada quando atuava, sentia que faltava algo.

O projeto Basta Sentir começou como um curso online, mas expandiu para um evento presencial. No último fim de semana, a iniciativa contou com a presença de cerca de 500 participantes.

Mesmo com o afastamento da atuação e da música, Mariana Rios não sumiu totalmente do mercado comercial. Ela mantém seus trabalhos publicitários e comentou que tem o privilégio de escolher onde quer estar e quais trabalhos deseja fazer. Para a artista, isso é fruto da construção de sua carreira.

Será que a gente também consegue achar esse propósito todo ou só ela? Ficamos no aguardo de quem será a próxima estrela a trocar o set de gravação por um curso de mindset.