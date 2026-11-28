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Karol Lannes está de volta ao papel de Ágata em Avenida Brasil 2. Quatorze anos depois de conquistar o público na novela original, a atriz, agora com 26 anos, se prepara para revisitar a personagem em uma fase completamente diferente.

Se em 2012 a Ágata era aquela menina que sofria com as humilhações da mãe, na continuação ela terá que lidar com as consequências desse passado. Na nova história, a personagem cresceu sem a presença de Carminha, que não procurou a filha mesmo após sair da prisão. A relação entre as duas será um dos pontos centrais, já que a vilã tentará se reaproximar da família de Tufão.

Uma nova Ágata

Karol contou que a nova Ágata será mais sentimental, introspectiva e observadora, o que a diferencia dos outros membros da família. Para a atriz, esse amadurecimento é a chance de explorar novas facetas da personalidade da personagem, afirmando que ela foi a que mais mudou na trama.

Mesmo com as mudanças, a dinâmica da família Tufão continua a mesma. Karol disse que as primeiras leituras de roteiro já trouxeram de volta aquele clima da novela original, com conversações simultâneas, interrupções e improvisos entre o elenco.

O desafio de crescer sob os holofotes

O retorno à produção serve para Karol mostrar seu amadurecimento profissional. Ela não quer ficar eternamente associada à imagem da menina de 12 anos que interpretou. Antes de ter a participação confirmada, a atriz passou por uma leitura de roteiro com o diretor artístico Ricardo Waddington para avaliar sua atuação após tantos anos.

Karol admitiu que a experiência adquirida nesse intervalo foi fundamental. Se tivesse recebido o convite alguns anos antes, talvez não se sentisse segura para assumir o papel. Agora, a atriz espera que o trabalho abra portas para novos projetos e revelou o desejo de interpretar uma vilã, brincando que o sangue da Carminha deve correr nas veias dela. Mas a meta atual é ser reconhecida como a Ágata, e não apenas como a filha da Carminha.

Vida longe da fama e superação

O sucesso de Avenida Brasil não garantiu oportunidades constantes para a atriz. Depois de interpretar Ágata, ela atuou em Minha Mãe É uma Peça: O Filme, mas teve dificuldades para conseguir novos papéis. Karol enfrentou cobranças sobre sua aparência, lembrando que ouvia que precisava emagrecer muito ou ficaria para sempre como a Ágata.

Esses comentários sobre seu corpo impactaram sua autoestima. Para buscar novos caminhos, Karol deixou o Rio Grande do Sul aos 17 anos e se mudou para o Mato Grosso do Sul, onde cursou artes cênicas em uma universidade estadual. Nesse período, ela trabalhou como professora de inglês, DJ e participou de acampamentos, chegando a questionar se queria continuar na atuação.

A volta aos palcos durante a faculdade confirmou que a profissão ainda era parte de sua vida. A atriz também usou as redes sociais para postar reflexões sobre cotidiano e autoestima, além de ter participado de produções como Os Doze Signos de Valentina e Não Foi Minha Culpa, do Star+, explorando inclusive novelas verticais.

Bastidores e reencontros

Embora a relação entre Carminha e Ágata fosse terrível na ficção, nos bastidores a realidade era outra. Karol contou que Adriana Esteves sempre se preocupou com seu bem-estar nas gravações originais, chegando a acompanhá-la à farmácia.

No reencontro para a sequência, Karol teve uma surpresa: reconheceu o perfume que Adriana usava em 2012. Ao perguntar se a colega ainda usava a mesma fragrância, recebeu a confirmação.

Karol Lannes é uma atriz brasileira conhecida por interpretar Ágata em Avenida Brasil e Marcelina (criança) no filme Minha Mãe É uma Peça.

Avenida Brasil 2 estreia em 25 de janeiro de 2027, na faixa das 21h da TV Globo. A trama, escrita por João Emanuel Carneiro, se passa 14 anos após a novela original e acompanha os novos conflitos dos moradores do Divino. O elenco conta com o retorno de Débora Falabella (Nina), Murilo Benício (Tufão), Cauã Reymond (Jorginho) e Eliane Giardini (Muricy).