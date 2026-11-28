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MC Carol resolveu espalhar amor nas redes sociais e resolveu homenagear Belize Pombal, com quem divide o elenco da novela Quem Ama Cuida. A artista, que interpreta Mirtes, postou fotos com a atriz que vive Silvana e deixou claro que trabalhar com ela é um sonho realizado.

Para Carol, Belize é uma inspiração e referência. Ela contou que acha surreal a capacidade da atriz de mudar de personagem, a ponto de quem a vê em Quem Ama Cuida não a reconhecer em Justiça 2. Para a cantora, dividir cena com a colega é como chegar ao topo.

MC Carol abriu o jogo sobre as marcas que carrega do passado. Em entrevista ao jornal Extra, ela relembrou que, quando criança, achava seu rosto bonito e o bisavô, que a criou, dizia isso, mas fora de casa a realidade era outra. A artista contou que, ao sair de casa e ir para a escola, sofria muito bullying, racismo, gordofobia e machismo.

Carol revelou que começou a engordar muito após isso, chegando a quase 200 kg, o que a levou a fazer uma cirurgia bariátrica, resultando na perda de 65 kg.

A estrela também comentou a carreira de atriz e o visual. Antes, no palco, ela passava a mensagem de que era inabalável e forte, mas essa não era a sua realidade. Ela contou que nunca era escolhida pelas pessoas e que, aos 15 anos, não tinha namorados enquanto as outras meninas tinham.

Por brincar muito com os meninos, a família de Carol pensava que ela era lésbica. A artista explicou que sentia a necessidade de se masculinizar para ser respeitada e tentar evitar violências na rua, revelando que nunca passava maquiagem no rosto.

É aquele tipo de reconhecimento que a gente ama ver, né? Quem mais aí também acha a versatilidade da Belize surreal?