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Sabe aquele momento em que a vontade de reclamar fala mais alto e depois bate aquele arrependimento imediato? Foi exatamente isso que aconteceu com um jovem em um bar de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 25 de novembro.

O rapaz pediu para a mulher sentada na mesa atrás da dele tirar o braço do encosto de sua cadeira. O detalhe é que, logo depois, ele percebeu que a pessoa em questão era a atriz Leticia Colin.

Mas calma, que a história não terminou em climão. O encontro casual acabou resultando em fotografia e troca de mensagens nas redes sociais. A gente só consegue pensar em qual seria a nossa reação se desse um desabafo desses para uma celebridade.