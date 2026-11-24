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O clima esquentou na pista da Dança dos Famosos, mas para o Léo Foguete a festa acabou. No programa exibido no domingo, 22 de novembro, ele foi o eliminado da noite, deixando a competição no Domingão com Huck.

Com a saída dele, o Top 5 está oficialmente formado. Seguem na disputa Livinho, Mell Muzzillo, Giovana Cordeiro, Breno Ferreira e Diego Martins. Agora a tensão sobe porque a regra mudou: as notas passaram a ser acumulativas. Ou seja, ninguém zera a pontuação daqui até a grande final, que acontece no dia 13 de dezembro.

Luciano Huck explicou que a soma das notas de agora será levada para as próximas etapas. Quem tiver a menor soma total abandona a competição a cada fase, até que cheguemos ao Top 4 e, finalmente, ao Top 3, que garantirá a vaga na final ao vivo.

As apresentações de salsa foram avaliadas por um time de peso. No júri artístico, Claudia Raia e Milton Cunha deram as notas, enquanto o júri técnico ficou por conta de Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha. Para quem quer torcer, o voto do público continua valendo pelo Gshow.

As notas do programa de 22 de novembro se acumulam para as apresentações de 29 de novembro e 6 de dezembro, quando serão contabilizadas as três melhores notas na classificação geral, garantindo vagas na final.